Bilecik´te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takibe alınan T.S. ve A.U. gözaltına alınırken, üzerlerinde 5 gram esrar ve 0,56 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından `uyuşturucu madde ticareti´ yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2020-03-05 10:54:35



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