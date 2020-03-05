Bilecik'te tırlar yanlış istikamete yönlendirince sürücüler zor anlar yaşadı

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Bilecik'te yol çalışması sebebiyle 2 tır yanlışlıkla çarşı içine yönlendirilince sürücüler zor anlar yaşadılar.

Bilecik merkez otogar kavşağında yol çalışması sebebiyle ekipler araçları çarşı içine Teyfikbey Caddesi istikametine doğru yönlendirildi. Bu sıra Bilecik'te Osmaneli istikametine seyir halindeki 2 tır da bu araçlarla birlikte Teyfikbey Caddesi yönlendirilince Emniyet Müdürlüğü önüne koyulan barikatlardan geçemediler. Yaklaşık 150 metrelik kısmı geri geri gelmek zorunda kalan tır sürücüleri zor anlar yaşarken, trafik ekipleri yol çalışması yapan ekipler, yanlış yönlendirme yapmamaları konusunda uyarıldılar.

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