Pazaryeri film yapımcılarının gözdesi oldu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi sinema filmi çekmek için yapımcıların gözdesi haline geldi.

Pazaryeri'nde Türkiye'de ilk seçilen bağımsız kadın belediye başkanı olması sebebiyle dünyada ve Türkiye'de gündemden düşmeye Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bir ajans firması yetkileri makamında ağırdı. Ajans firması sahibi Ömür Ceyhan; görüşmede Zekiye Tekin'e ilçede çekmek istedikleri sinema filmi ile ilgili bilgiler verdi ve çekecekleri filmi dosya halinde sundular.



"Pazaryeri'ni turizm cennetine çevireceğiz"

Pazaryeri'nin turizm cennetine çevirmek için ellerinde geleni yaptıklarını söyleyen Başkan Tekin, "Pazaryeri ilçemizde sinema film çekimleri için teklifler alıyoruz. İlçemizde çekilecek sinema filmlerinde Bilecik’imizin ve Pazaryeri ilçemizin doğasını, yaşam etkinliklerini, tarihini anlatacak her türlü projeye belediye olarak ılımlı bakıyoruz” dedi.

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