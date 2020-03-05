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İdlib’te yaralanan uzman çavuş silah arkadaşları için okutulan mevlide katıldı

İHA

Bozüyük'te Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından İdlib şehitleri için Mevlidi Şerif okunarak dualar edildi.

İdlib’te yaralanan uzman çavuş silah arkadaşları için okutulan mevlide katıldı

Bozüyük’te Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından İdlib şehitleri için Mevlidi Şerif okunarak dualar edildi.
Bozüyük Belediyesi Yeni Mahalle Konağı’nda gerçekleştirilen Mevlid Programına, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen’in babası Mustafa Bilgen, İlçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İdlib’teki hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz’de silah arkadaşları için okutulan Mevlid’i Şerif’e katılarak arkadaşları için dua etti.
Kur’anı Kerim okutulması ve ilahilerin ardından Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal; “Bahar Kalkanı ve sınırımız ötesinde nerede Mehmetçiğimiz varsa Allah onlara güç, kuvvet versin, esirgesin ve sağ salim sevenlerine kavuşmayı kısmet etsin. Programımızda yer alan ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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