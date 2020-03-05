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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin yeni rektörü göreve başladı BŞEÜ yeni Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir; "Bu onurlu göreve bana inanan ve güvenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" "Rektörlük bir bayrak yarışıdır ve bu günden itibaren biz devam ettireceğiz" "Binlerce yıllık hikâyesini, Osmanlı adını dünyaya duyuran bu kadim şehirde üniversitemizi hak ettiği yere taşıyacağız" Eski BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş; "Duamın kabul olduğuna inanıyorum"

İHA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir göreve başlarken, ilk sözleri "Rektörlük bir bayrak yarışıdır ve bu günden itibaren biz devam ettireceğiz" oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin yeni rektörü göreve başladı BŞEÜ yeni Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir; "Bu onurlu göreve bana inanan ve güvenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" "Rektörlük bir bayrak yarışıdır ve bu günden itibaren biz devam ettireceğiz" "Binlerce yıllık hikâyesini, Osmanlı adını dünyaya duyuran bu kadim şehirde üniversitemizi hak ettiği yere taşıyacağız" Eski BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş; "Duamın kabul olduğuna inanıyorum"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir göreve başlarken, ilk sözleri "Rektörlük bir bayrak yarışıdır ve bu günden itibaren biz devam ettireceğiz" oldu.
BŞEÜ Rektörlük binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan BŞEÜ yeni Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Suriye'de şehit düşen askerlerin için Allah'tan rahmet, şanlı mücadeleleri devam eden Mehmetçiğe muzafferiyetler diledi. Bu onurlu görev için kendisine inanan ve güvenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranları sunan Beydemir, sözlerine şöyle devam etti;
"Rektörlük bir bayrak yarışıdır. Bu görevi bu güne kadar sayın hocamız Prof. Dr. İbrahim Taş getirdi, bu günden itibaren biz devam ettireceğiz inşallah. Sayın hocamız üniversitemize 4 yıl boyunca hizmet etmiştir. Kendisine bu süre içerisinde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı hem şahsım hem de bundan sonra temsil edeceğim Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra üniversitemizi hocamızın bıraktığı yerden daha ileriye taşımak için sizlerle birlikte gayret edeceğimize inanıyorum. Birlik ve beraberlik paydasında hareket edeceğimiz bir üniversiteyi oluşturma hedefi peşinde olacağız. Ülkemizin bu güzide şehrinde Bilecik’imiz de, bu görevi üstlenmenin mesuliyetinin farkındayım. Bu sorumluluğun gereği Allah'ın izni ile yerine getireceğiz."
"Binlerce yıllık hikâyesini, Osmanlı adını dünyaya duyuran bu kadim şehirde üniversitemizi hak ettiği yere taşıyacağız"
BŞEÜ yeni Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Binlerce yıllık hikâyesini, Osmanlı adını dünyaya duyuran bu kadim şehirde üniversiteyi hak ettiği yere taşımak için gece gündüz çalışacaklarını belirterek, "Her zaman için çalışanın ve üretenin yanında olacağız. Öğrenci, eğitimöğretim odaklı ve şehirle bütünleşen bir üniversite olmayı amaçlamaktayız. Toplumun dinamikleri olan STK’larla daha sıkı bir diyalog içerisinde çalışacağız. İstişare mekanizmalarını geliştirerek öğrencilerimiz lehine olacak her türlü olumlu projeyi hayata geçirmeye gayret edeceğiz. Kalite ve kurumsallaşmada gelişen milli ve manevi değerlerimize bağlı, bilgi ve ahlakla yoğrulmuş öğrenciler yetiştiren bir üniversite olacağız" dedi.
"15 Temmuz 2016 tarihi ile birlikte Türkiye'nin ciddi anlamda bir ihanete maruz kaldı"
BŞEÜ yeni Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, adalet, liyakat ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde, vicdanlarının sesini dinleyerek, kanun ve mevzuat çerçevesinde bu görevi yürütmeye çalışacaklarını söyledi. 15 Temmuz 2016 tarihi ile birlikte Türkiye'nin ciddi anlamda bir ihanete maruz kaldığını hatırlatan Beydemir, sözlerine şöyle devam etti;
"Bu ihanetin etkileri halen devam etmektedir. Başta FETÖ ve PKK olmak üzere bütün terör örgütlerinin üniversitemizde barınmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Allah bu millete böyle bir ihaneti tekrar yaşatmasın. Kuruluşun şehri Bilecik’imiz de meftun bulunan Ertuğrul Gazi ve üniversitemize ismini veren Şeyh Edebali Hazretleri gibi birçok büyük zatın uğruna mücadele ettiği değerlere, çalışma azmim ve gayretimizle layık olmayı rabbimden niyaz ederim."
"Duamın kabul olduğuna inanıyorum"
Eski BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ise; BŞEÜ yeni Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e yeni görevinde başarılar dileyerek, "Bundan sonra Prof. Dr. İbrahim Taş olarak kendi çalışmalarımı, Rabbimin benim için çizdiği yolda, yine kendi şahsi çalışmalarımı yürütmek üzere bu ülkenin bir neferi olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversite’sinin bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğiz. Mevcut yönetime, mevcut rektörümüze elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Söz konusu dönemde özellikle bu atama döneminde şunu ifade etmek isterim, Rabbime sadece tek bir dua ettim. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini daha yükseğe çıkaracak, akademik anlamda, nitelik anlamında daha yukarıya taşıyacak bir rektörümüzün burada görev almasını temenni ettim. Duamın kabul olduğuna inanıyorum" dedi.
Konuşmanın ardından BŞEÜ yeni Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir görevi teslim alarak, rektörlük koltuğuna oturdu.
Beydemir, daha önce Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapıyordu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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