Bilecikspor'dan Bilecikli İdlib gazisine ziyaret İdlip gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz; "Türk askeri olduğum için çok mutlu ve gururluyum" "Allah bana gazilik nasip etti"

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlendiği hava saldırısında yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, ağındaki yaralar nedeniyle tedavisinin sürdüğünü ancak sağlık durumunun iyi olduğunu anlatarak, "Bir an önce iyileşerek birliğine katılmak istiyorum. Türk askeri olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Allah bana gazilik nasip etti" dedi.

Bilecikspor yöneticileri, Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlendiği hava saldırısında yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz'i evinde ziyaret etti. Kırklareli Lüleburgaz ilçesindeki 65´inci Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli olan ve 7 aydır Suriye'de bulunan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında sağ bacağından yaralanmıştı. İlk tedavisinin ardından baba evi olan Bilecik´in Bozüyük ilçesine gelen Ertemiz, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve yönetim kurulu üyeleri evinde ziyaret etti. Üzerinde isimi yazan 11 numaralı Bilecikspor forması hediye eden Avcı, Ayhan Ertemiz'e acil şifalar diledi.

"Türk askeri olduğum için çok mutlu ve gururluyum"

İdlip gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, ayağındaki yaralar nedeniyle tedavisinin sürdüğünü ancak sağlık durumunun iyi olduğunu anlatarak, "Bir an önce iyileşerek birliğine katılmak istiyorum. Türk askeri olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Allah bana gazilik nasip etti. Bugün yine deseler ki 'operasyon var', bu şekilde bile giderim. Benim de isteğim bu durumu atlatıp bir an önce birliğe katılmak istiyorum. Bilecikspor Başkanımız Aydın Avcı ve yönetim kurulu üyelerine bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

