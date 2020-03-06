Söğütte pazarcı esnafı 2 haftadır tezgah açmıyor Belediye ihaleyi yüksek tutunca pazar boş kaldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kapalı pazar yerlerinin ihalesinde belediye tarafından yüksek fiyatlar talep edilmesi, pazarın 2 haftadır boş kalmasına sebep oldu.

Her hafta perşembe günü Söğütte kurulan semt pazarına 2 haftadır pazarcı esnafı tezgah açmazken, bu olayın sebebi belediyenin parsel başına yüksek fiyatlardan ihaleye çıkması oldu. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Pazarcılar Derneği Başkanı Bahattin Çalık, 1 ay önce kapalı pazar alanı Söğüt Belediyesinin bir ihale yaptığı söyleyerek, "Bu ihale sonrası 4 yıl 9 aylık süre için pazarcılardan parsel başına 2223 bin istendi. Bu yüksek fiyatlardan dolayı çoğu esnaf yer alamadı. Bilecik'te 10 yıllığına parseli 1213 binlere verilirken, 18 bin nüfuslu ilçede bu fiyatların verilmesi bizleri şaşırttı. Tabi yerlere talep olmayınca bir daha ihale yapılacak. Bu ihalede Söğüt Belediyesi pazarcı esnafını düşünmesi lazım" dedi.

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