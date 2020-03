Özel gereksinimli Atakan Hakkı Bayırlı İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu Vali Şentürk, Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Okulunu ziyaret etti Bilecik Valisi Bilal Şentürk: "Çocuğumuzun yüzündeki gülümsemesi ve mutluluğunu görme hissiyatı her şeye bedel"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Okulunu ziyaret etti. Vali Şentürk, ziyaret esnasında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan özel gereksinimli Atakan Hakkı Bayırlı'yı tebrik etti.

Okulda özel eğitim gören öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve okul müdürü İbrahim Aydoğar tarafından karşılanan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Okul Müdürü Aydoğar'dan okulun öğrenci ve öğretmen durumu ile eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Şentürk, el sanatları sınıfında özel öğrencilerin yaptığı ürünleri inceledi.



"Çocuğumuzun yüzündeki gülümsemesi ve mutluluğunu görme hissiyatı her şeye bedel"

Ziyarette konuşan Vali Şentürk, okulun önemli bir hizmet verdiğini ifade ederek, "Okulumuzda öğrencilerin öz bakım ve temel yaşam becerilerinin yanı sıra işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla gelişimsel eğitim programları uygulanıyor. Kendi kendilerine yetmeleri ve çevreleriyle sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlamak devlet ve toplum olarak hepimizin görevidir. Öğretmenlerimizin buradaki görevi önemli. Bir işin içinde kıymet varsa verdiğimiz emeğin karşılığını görüyoruz. Çocuğumuzun yüzündeki gülümsemesi ve mutluluğunu görme hissiyatı her şeye bedel. Ne kadar içten davranıyorsanız o kadar karşılığını alıyorsunuz. Okulumuzun talepleri söz konusu olduğunda her zaman destek olacağız. Devletimizin sağladığı güzel imkanlar var. Çocuklarımızı evden alıyoruz, yemeklerini veriyoruz ve evlerine bırakıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Vali Şentürk, ziyaret esnasında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan öğrencilerden Atakan Hakkı Bayırlı'yı da tebrik etti.

