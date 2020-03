Başkanı Tekin’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesajı yayımladı.

Başkan Tekin, yayımladığı mesajında; "Güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli, kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlası kıymetli kadınlarımız; bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün, her birimizin kulaklarında kadın cinayetlerine kurban verdiğimiz kadınlarımızın ismi çınlıyor. Coşkuyla kutlamamız gereken bu günde içimiz buruk, gözlerimiz yaşlı. Bugün yüreklerimizde şehitlerimizin ve gazilerimizin acısını kalbimizin en derinlerinde yaşıyoruz. Tarihimizde gerektiğinde eline silahı alıp düşmanın üzerine yürüyen, Kurtuluş Savaşında vatanımızın bağımsızlığı için erkeğiyle cepheden cepheye koşan, gerektiğinde sırtında bebeği, kucağında mermi ile cepheye koşan kahraman kadınlarımız gibi bugün de ailesine katkı sağlamak uğruna nasır tutmuş elleriyle, şehit evladını vatan toprağına uğurlarken döktüğü gözyaşlarıyla, umudun hiç eksik olmadığı bakışlarıyla, duanın ve iyi dileklerin çağlayan gibi aktığı sözleriyle milletimizin ruhu olmaya devam edeceğiz." diye belirtti.



"Kadınlarımıza ve gençlerimize yeni iş imkanları sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz"

Başkan Zekiye Tekin, 'Eğer kadın mutluysa ülke de mutludur. Eğer kadın umut içindeyse, o ülke de umut içindedir' diye belirterek, "Günümüzde kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve siyasal alanda ki etkinlikleri her geçen gün artıyor. Bizde Pazaryeri Belediyesi olarak söz verdiğimiz üzere kadınlarımızı sosyal yaşamda daha aktif bir konuma getirecek olan, eski belediye binamızda Pazaryeri’nde bir ilk olma özelliği taşıyan, Kadın Dayanışma Merkezi Projesini hayata geçirdik. Yalnızca kadınların yararlanacağı bu merkezde, kadınlarımız kurslarla kendilerini geliştirebilmekte ve aile bütçelerine katkı sağlamaktadırlar. Her gün bir adım daha ileriye giderek evlerimizde fason iş fırsatı sunma çalışmalarımıza başladık. Güzel ilçemizi daha iyi konumlara getirmek, kadınlarımıza ve gençlerimize yeni iş imkanları sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Dünya kadınlar Gününü kutladığımız bu günde sevginin saygının en yücesini hak eden kadınlarımızın şiddet, ayrımcılık, dışlayıcılık gibi uygulamalardan uzak refah içinde mutlu bir toplumda yer bulmalarını temenni ediyorum. Ülkemizde birlik ruhunu mayalayan, milli manevi değerlerimizi yücelten ve ailemize güç katan bütün kadınlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi.

