DPÜ Rektörü Uysal’dan, BŞEÜ Rektörü Beydemir’e tebrik ziyareti

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e göreve başlaması nedeniyle tebrik ziyaretinde bulundu.

Rektör Uysal ziyaretin sonunda Rektör Beydemir’e üzerinde Arapça ‘elif’ harfinin yazılı olduğu bir tablo hediye ederken, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerini sunan Rektör Beydemir Rektör Uysal’a üniversitenin anı tabağını hediye etti. Ziyarete DPÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur ve Prof. Dr. Abdurrahman Ünsal da katıldı.

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