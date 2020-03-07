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Bilecik'te mahalle muhtarlıklarına atık yağları toplama depoları konuldu

İHA

Bilecik'te mahalle muhtarlıklarına atık yağları toplama depoları konuldu

Bilecik Belediyesi tarafından ‘’Bilecik atık yağlarını dökmüyor doğayı koruyor’’ düşüncesiyle hazırlanan çalışma kapsamında ilk etapta mahalle muhtarlıklarında atık yağ toplama depoları konuldu.
Çevreyi ve doğayı koruma anlamında birçok çalışmayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi tarafından örnek bir çalışma daha gerçekleştiriliyor. Hazırlanan çalışma kapsamında vatandaşların mutfaklarındaki atık yağları belirlenen noktalara bırakarak, doğamız ve çevrenin korunmasına büyük bir katkı sağlayabilecekler. ‘’Atık yağ karşılığında hediyeler verilecek’’ Proje hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gürkan Akyurt, hazırlanan proje ile doğanın ve çevrenin korunmasına yönelik büyük faydaların sağlanacağını belirtti. Toplanan atık yağların ayrıca ekonomiye de büyük katkılarının olacağını kaydeden Akyurt, ‘’Bilecik Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllardan beri sürdürdüğümüz çalışmayı daha da geliştirerek, sürdürüyoruz. Amacımız hem çevremiz ile doğayı korumak hem de insanları bu anlamda bilinçlendirmektir. Bu kapsamda bütün mahallelerimizde ilk etapta mahalle muhtarlıklarımızın bulunduğu noktalara atık yağ depoları koyduk. Okullar, siteler ve mahalle konaklarımız ile belirli noktalara sonraki aşamada teslim edeceğiz. Proje ile sadece doğayı ve çevreyi korumakla yetinmiyor, atık yağların yer altı ve yer üstü sulara karışmasını da engellemiş oluyoruz. Aynı zamanda şehrin kanalizasyon sistemine de büyük katkılar sağlamış oluyoruz. Bilecik Belediyesi olarak bu noktalarımıza hediyelerimizi getireceğiz ve vatandaşların belirlenen noktalara getirdiği yağ karşılığında hediyelerini alabileceklerdir. Muhtarlıklar, belediye ve benzeri noktalara iki haftaya kadar bu hediyeleri bırakacağız ve vatandaşların getirilen atık yağ karşılığında hediyelerini alacaklar.’’ dedi.
‘’vatandaşların bu konuda duyarlı ve yardımcı olmalarını bekliyoruz’’
Akyurt açıklamasında ayrıca hazırlanan projede devamlılık ve verimliliğin sürdürülmesi için vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık ve yardım beklediklerini kaydederek, ‘’Bu çalışmamız Mart ayı itibariyle başlamış oldu. Okullarımızda ise yeni eğitim öğretim dönemi itibariyle başlayacak ve ona ilişkin duyurma ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştireceğiz. Hep birlikte şehrimiz, ülkemiz ve dünya için bir iyilik yapabiliriz’’ ifadelerini kullandı.

‘’1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor
’’Proje hakkında bilgilendirici materyaller de hazırladıklarını kaydeden Akyurt, doğaya düzensiz şekilde atılan atık yağların oluşturduğu tahrip hakkında ise ‘’Doğaya attığımız 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Lavaboya dökülen kullanılmış kızartmalık yağlar, evsel atık su kirliliğinin yüzde 25’ini oluşturuyor. Lavaboya dökülen atık yağlar, kanalizasyon sistemlerinin yüzde 40 oranında tıkanmasına neden oluyor. Kızartmalık atık yağlardan üretilen biyodizelin, dizel yakıta göre ilkim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonunda yüzde 6592 oranında azaltım sağlıyor’’ şeklinde belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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