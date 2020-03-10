Önünde seyreden araç yayaya yol verince duramayarak kaza yaptı

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Bilecik'te, önünde seyreden ve yayaya yol vermek için duran araca çarpmamak için fren yapıca kontrolünü kaybedip devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; bir kuruma ait 11 EL 910 plakalı motosiklet sürücüsü Cemil A., kent merkezinden Küçül Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeyken Tepebaşı mevkiine geldiği esnada önünde seyreden araç yayaya yol vermek için durdu. Motosiklet sürücüsü Cemil A. önünde duran araca çarpmamak için ani fren yapınca direksiyon hâkimiyeti kaybederek motosikleti devirdi. Yaşanan tek taraflı kazada motosiklet sürücüsü elinden yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Eline sarılan motosiklet sürücüsü tedavisinin ardından yolunan devam etti.

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