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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İstasyon ve Orhangazi mahallelerinde kapsamlı altyapı çalışmaları

İHA

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İstasyon ve Orhangazi mahallerinin birçok noktasında iyileştirme çalışması yapıldı.

İstasyon ve Orhangazi mahallelerinde kapsamlı altyapı çalışmaları

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İstasyon ve Orhangazi mahallerinin birçok noktasında iyileştirme çalışması yapıldı.
Şehrin birçok noktasındaki faaliyetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstasyon ve Orhangazi mahallerinde kilit parke taşı, asfalt yama ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Birçok sokakta yeni parke taşı çalışmasını sürdüren ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda gerekli tamirat ve bakımları yapıyor.

Enerji firmalarının tahribatları onarılıyor
Enerji firmalarının alt yapı çalışmaları sonucunda meydana gelen kaldırım, yol ve asfalt tahribatlarını da onararak, vatandaşların hizmetine sunan ekipler, daha önce kullanılmayan ve atıl durumdaki kilit parke taşlarını da uygun alanlarda tekrar kullanıyorlar. Mahalle sakinleri, başta orta refüj ve ana caddelerdeki çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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