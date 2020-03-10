İstasyon ve Orhangazi mahallelerinde kapsamlı altyapı çalışmaları

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Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İstasyon ve Orhangazi mahallerinin birçok noktasında iyileştirme çalışması yapıldı.

Şehrin birçok noktasındaki faaliyetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstasyon ve Orhangazi mahallerinde kilit parke taşı, asfalt yama ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Birçok sokakta yeni parke taşı çalışmasını sürdüren ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda gerekli tamirat ve bakımları yapıyor.



Enerji firmalarının tahribatları onarılıyor

Enerji firmalarının alt yapı çalışmaları sonucunda meydana gelen kaldırım, yol ve asfalt tahribatlarını da onararak, vatandaşların hizmetine sunan ekipler, daha önce kullanılmayan ve atıl durumdaki kilit parke taşlarını da uygun alanlarda tekrar kullanıyorlar. Mahalle sakinleri, başta orta refüj ve ana caddelerdeki çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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