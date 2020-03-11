Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi türbesi girişinde yer alan ve 1887 yılında Sultan 2. Abdülhamid Han'ın babası Sultan Abdülmecid'in hayrına yaptırdığı çeşmenin Osmanlıca kitabesinin Türkçe tercüme levhasındaki ilginç yazım yanlışlığı bir üniversite öğrencisi fark etti.

Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşiretinin lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesi Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunuyor. Türbenin giriş kapısının sağı ve soluna 1887 yılında 2. Abdülhamid Han tarafından babası Abdülmecid'in hayrına yaptırdığı çeşmeler bulunuyor. Çeşmelerin üzerinde Osmanlıca yazılan kitabenin, 1999 kimin tarafından çevrildiği bilinmeyen Türkçe çevirmesindeki tarihi yanlışlığı bir üniversite öğrencisi fark etti.



"Bu hatanın düzeltilmesini istiyorum"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Pınar Atalay, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyarete geldiğini anlatarak, "Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gelerek Ertuğrul Gaziyi, hanımı Halime Hatun, oğlu Savcı Bey ve silah arkadaşlarını mezarlarına ziyaret ettim. Daha sonra türbe girişindeki çeşmeler dikkatimi çekti. Orada akan buz gibi sudan içtikten sonra Osmanlıca olarak yazılan kitabesini okudum. Sonra çeşmenin yanındaki kitabenin çeviri levhasını okuduğumda, Osmanlıca yazıda 'Abdülmecid' yazdığı halde Türkçe çevirisinde 'Abdü'l Hamid' yazıldığı dikkatimi çekti. Yazının son satırında yer alan 'Aynı Lüt'i saltanat şah'ı zeman Aldü'l Mecid' ifadesindeki isim, Türkçe levhada 'Abd'ül Hamid' olarak yazılmış. Sonra fotoğraflarını Osmanlıca bilen arkadaşlarıma gönderdim. Yaptığım araştırmalar sonucu da bu yanlışlığı teyit ettim. Şimdi 1999 yılında kimin tarafından çevirdiği bilinmeyen bu Türkçe yazının bir an önce düzeltilmesini istiyorum" dedi.

Öte yandan tarihi kayıtlara göre; Abdülmecid döneminde padişahın buraya bir çeşme yaptırdığı, 1887 yılında ise oğlu 2. Abdülhamid Han tarafından daha kapsamlı bir çalışma yapıldığı öğrenildi.

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