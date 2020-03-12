Gazete ve kâğıtlara dikkat, korona virüs 5 saat bunlarda kalabiliyor Korona virüsü sebebiyle stoklar tükendi Eczacı Erkan Beler; "10-15 TL olan maskeler şuan 20-25 TL" "Açık havada virüsün bulaşma ihtimali yok" "Kâğıtta özellikle 4-5 saat kaldığı söyleniyor" "Maske hem hasta olan kişinin hem de hastalıktan ortamdaki virüsü kapmasını engeller"

Eczacı Erkan Beler, korona virüsün kıyafetlerde en fazla 12 saat, ama kağıtlarda 45 saat kaldığını söyleyerek, "Kahvelerde herkes aynı gazeteyi okuyor mesela. Bulaşma riski çok yüksek. Kağıtta özellikle 45 saat kaldığı söyleniyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Korona virüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” demesinin ardından vatandaşlar eczanelere hücum etti. Bilecik'te yıllardır eczacılık yapan Erkan Beler, bu zamana ne maske ne de dezenfekte ürünlerinde bir sıkıntı yaşamadıklarını, dün itibariyle ellerindeki stokların tükendiği anlatarak, "Korona virüs halk dilindeki tabiri asıl ismi ‘kovit 19' bu virüsün ismi. Bu virüs 25 derecenin üzerinde aktivitesini ve bulaşıcılığını kaybediyor. Kış ve bahar sezonlarında daha aktif. Bulaşıcılığı grip gibi, gribe benzer şekilde oluyor. Damlacık sistemiyle yani, tokalaşmadan, öpüşmeden, hasta olan kişilerle yakın sarılmadan veya 1 metre karelik alan içinde bulunmaktan geçiyor. Yine toplu taşıma araçlarına, düğün dernek, cami ve benzeri kalabalık olan yerlerde havadan geçme oranı çok yüksek. Bunun için halkımız korunma amacıyla maske takmak, özellikle hasta olan ve kendini hasta hisseden kişilerin hem grip hem bu hastalıktan korunma amacıyla. Özellikle kapalı ortamlarda maske takmak, açık ortamlarda değil de. Yine elleri çok sık sıvı sabunla yıkamak. Su olmadığı yerlerde kolonya veya antiseptik spreyler veya jellerle hijyeni sağlamak, korunma yöntemlerini bu şekilde sıralayabiliriz" dedi.

"Maske hem hasta olan kişinin hem de hastalıktan ortamdaki virüsü kapmasını engeller"

Erkan Beler, yüksek derecede özellikle 38 derece üzerinde ateş hisseden veya nefes alma zorluğu hisseden en yakın hastaneye gitmesinin önererek, "Maske hem hasta olan kişinin hem de hastalıktan ortamdaki virüsü kapmasını engeller. İnsanlar açık havada da maske kullanıyor. Virüsün açık havada yaşamasının oksijenle, güneşle teması olduğu yerde yaşamasının şansı zor. Virüs daha çok kapalı ortamlarda askıda kalıyor. Tutulan yerlerde, kapı kollarında, kapalı ortamlarda ve sıcak ortamlarda, buharı yüksek olan ortamlarda askıda kalıyor" dedi.

"Açık havada virüsün bulaşma ihtimali yok"

Eczacı Erkan Beler, açık havada virüsün bulaşma ihtimali olmadığı anlatarak, "14 mikronun üzerinde maskeler ancak koruma sağlayabiliyor. Virüs 014’ün üstünde. Maskeleri yanımızda bulundurmalıyız. Alışveriş merkezlerinde, camide, hastanede; kalabalık ortamlarda maske takmalısınız. Ama açık havada çok takmanın anlamı yok. Kıyafetlerde belli bir süre kalabiliyor, en fazla bir iki saat. Kahvelerde herkes aynı gazeteyi okuyor mesela. Bulaşma riski çok yüksek. Kağıtta özellikle 45 saat kaldığı söyleniyor" dedi.

"1015 TL olan maskeler şuan 2025 TL"

Beler, son olarak maskeleri tedarik edemediklerini anlatarak, "Önceden tedarik ettiklerimizi satışa sunduk, onlar da tükendi. Korona virüsü çıkmadan önce 1015 TL olan maskeler şuan 2025 TL daha üst kalitede olanları 6065 TL . Fiyatlarda yüzde yüze yakın artış oldu. Halk sağlığı ve ekonomisi açısından hoş değil. Devletimizin yerinde el atması gerekiyor. Bugün tüm dezenfekteleri bitti. Maske 4050 tane satıldı" dedi.

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