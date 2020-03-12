Bilecik'in unutulan lezzeti 'inga' tatlısının bir hikâyesi var Tatlı ustası 77 yaşındaki Necla Öztekin; "Eskiden yokluk içinde evde olanla yetinilmiş, çoluk çocuk tatlısız bırakılmamış" "Şeker yerine pancar pekmezi, un ve yağ, evde olanlarla çok ekonomik"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bilecik'in unutulan lezzeti 'inga' tatlısının bir hikâyesi var Tatlı ustası 77 yaşındaki Necla Öztekin; "Eskiden yokluk içinde evde olanla yetinilmiş, çoluk çocuk tatlısız bırakılmamış" "Şeker yerine pancar pekmezi, un ve yağ, evde olanlarla çok ekonomik"

İHA

Bilecik'in unutulan lezzeti 'inga' tatlısının bir hikâyesi var Tatlı ustası 77 yaşındaki Necla Öztekin; "Eskiden yokluk içinde evde olanla yetinilmiş, çoluk çocuk tatlısız bırakılmamış" "Şeker yerine pancar pekmezi, un ve yağ, evde olanlarla çok ekonomik"

Linga tatlısı, Bilecik'in meşhur cevizi, pancar pekmezi gibi ilin kendine has ham maddelerden yapılması, ikincisi bir hikâyesinin olmamasıyla biliniyor.
Bilecik Valiliğince, Bilecik'in tarihi, coğrafi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turizme dönük değerlendirilebilecek mirasını ortaya çıkarmak, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla başlatılan alan araştırmasında Bilecik'in unutulmuş bir tatlısı bulundu.

Linga tatlısının bir hikâyesi var
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Necla Öztekin'in anlatımıyla, ilin bazı köylerinde bilinen ve yöre halkı tarafından geleneksel bir lezzet olarak tanımlanan ''linga'' adı verilen tatlı, proje kapsamında kayıt altına alınarak gün yüzüne çıkarıldı. Bu tatlıyı özel yapan Bilecik'in meşhur cevizi ve pancar pekmezi gibi ilin kendine has ham maddelerden yapılması, ikincisi bir hikâyesinin olmaması ve en önemlisi gençlerin severek yaşatacağı geleneksel bir lezzet olmasıdır.

Necla Öztekin'in anlatımıyla linga tatlısı
77 yaşındaki Necla Öztekin, tatlının geçmişinin çok eskiye dayandığını ve geleneksel lezzeti Söğütlü olan kayınvalidesinden öğrendiğini anlatarak, tatlının hikâyesini şu sözlerle anlattı:
"Ben bu tatlıyı kayınvalidemden gördüm. Kendisi Söğüt yöresindendir. Şimdi hazır tatlılar çok. Eskiden yokluk içinde evde olanla yetinilmiş. Çoluk çocuk tatlısız bırakılmamış. O zaman evlerde her zaman ne bulunur? Şeker yerine pancar pekmezi, un ve yağ, evde olanlarla çok ekonomik. Yarım saatlik iş. Bu damak değişikliği çocuklarımın çok hoşuna gidiyor. Ben hep yaparım.''

"Ham maddesi pekmez ve ceviz ki onlar da Bilecik’te çok çeşitleri ile yapılan ürünler"
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik’in kültür envanteri için yapılan alan çalışmalarında önemli kültürel değerlere ulaşıldığını bildirerek, projenin Bilecik'in tarihini ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarma açısından son derece önemli bir çalışma olacağına inandığını kaydetti. Vali Şentürk, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik'in tarihin birçok önemli anılarına tanıklık yaptığını belirterek, şunları ifade etti:
''Bilecik'in zenginliklerini gelecek kuşaklara taşımak ve mevcut olan insan varlığıyla tanıyabilmek, tanıtabilmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların bir parçası olarak köylerimizin tamamının hikâyelerini toparlayalım istedik. Bu hikâyelerin içerisinden atasözleri, deyimler, maniler, yöresel yemekler, unutulmaya yüz tutmuş tatlar da tespit edelim ve halkımıza yeniden tanıtalım, İlimizin turizm alanındaki gelişmelerine katkı sağlayalım istedik. Çalışmalar kapsamında tespit ettiğimiz ''Linga'' tatlısının çok özgün bir tadı var. Doğal hali ile yapılması, nesillerden nesillere de yansıtılması önemli. Bunun hammaddesi pekmez ve ceviz ki onlar da Bilecik’te çok çeşitleri ile yapılan ürünler.''
Vali Şentürk, yemek yarışması düzenleyeceklerini, yemek yarışmasında tanıtım amaçlı linga tatlısının da yapılacağını, daha geniş kitlelere ulaştırılarak sonrasında da bulacağı karşılıkla İlimizin özel bir damak tadı olarak insanların hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk kadınının Afrika’daki faaliyetleri anlatıldı
YEREL HABERLER Türk kadınının Afrika’daki faaliyetleri anlatıldı
Gazete ve kâğıtlara dikkat, korona virüs 5 saat bunlarda kalabiliyor Korona virüsü sebebiyle stoklar tükendi Eczacı Erkan Beler; "10-15 TL olan maskeler şuan 20-25 TL" "Açık havada virüsün bulaşma ihtimali yok" "Kâğıtta özellikle 4-5 saat kaldığı söyleniyor" "Maske hem hasta olan kişinin hem de hastalıktan ortamdaki virüsü kapmasını engeller"
YEREL HABERLER Gazete ve kâğıtlara dikkat, korona virüs 5 saat ...
Osmaneli'nde öğrenci ve öğretmenlere korona virüsüne karşı bilgilendirme faaliyetleri
YEREL HABERLER Osmaneli'nde öğrenci ve öğretmenlere korona virüsüne ...
Başkan Tekin ‘den İstiklal Marşının Kabulü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tekin ‘den İstiklal Marşının Kabulü mesajı
Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetleri
YEREL HABERLER Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetleri
Rektör Beydemir mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Rektör Beydemir mazbatasını aldı
Milletvekili Tüzün'den İdlib gazisine ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Tüzün'den İdlib gazisine ziyaret
Engelli bireylerin rahatça gezebileceği afiş ve seramik sergisi açıldı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Engelsiz bir Bilecik için her anlamlı çalışmada yer alacağız’’
YEREL HABERLER Engelli bireylerin rahatça gezebileceği afiş ve ...
İzinli ayrıldıkları cezaevine bir daha dönmediler
YEREL HABERLER İzinli ayrıldıkları cezaevine bir daha dönmediler
Bilecik'te “Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın” konulu konferans düzenledi
YEREL HABERLER Bilecik'te “Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın” konulu ...
Bilecikli milli atletten altın madalya
YEREL HABERLER Bilecikli milli atletten altın madalya
Bilecikli yüzücülerden madalyaları topladı
YEREL HABERLER Bilecikli yüzücülerden madalyaları topladı
Ertuğrul Gazi türbesi girişindeki tarihi çeşme levhasında ilginç yanlışlık 133 yıllık çeşmedeki Türkçe çeviri hatası 21 yıldır devam ediyor Orijinal kitabedeki Aldü'l Mecid' ifadesi, Türkçe levhada 'Abd'ül Hamid' olarak yazılmış Yazım yanlışlığını fark eden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Pınar Atalay: "1999 yılında kimin tarafından çevirdiği bilinmeyen bu Türkçe yazının bir an önce düzeltilmesini istiyorum"
YEREL HABERLER Ertuğrul Gazi türbesi girişindeki tarihi çeşme ...
Osmaneli'ne yapılacak olan yeni yatırım alanları gezildi
YEREL HABERLER Osmaneli'ne yapılacak olan yeni yatırım alanları ...
Yapımı devam eden cami için "1 metre kare halınız olsun" kampanyası
YEREL HABERLER Yapımı devam eden cami için "1 metre kare halınız ...
Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı
İstasyon ve Orhangazi mahallelerinde kapsamlı altyapı çalışmaları
YEREL HABERLER İstasyon ve Orhangazi mahallelerinde kapsamlı altyapı ...
Bayırköyspor şampiyonluğa göz kırptı
YEREL HABERLER Bayırköyspor şampiyonluğa göz kırptı
Meslek edinen yükümlülere sertifikaları takdim edildi
YEREL HABERLER Meslek edinen yükümlülere sertifikaları takdim edildi
"En İyi Robot Tasarlama ve Programlama Ödülü”nü kazandılar
YEREL HABERLER "En İyi Robot Tasarlama ve Programlama Ödülü”nü ...
60 yaşındaki Bilecikli atletten büyük başarı
YEREL HABERLER 60 yaşındaki Bilecikli atletten büyük başarı
Bilecik'te STK'lar ve derneklerden Mehmetçiğe destek
YEREL HABERLER Bilecik'te STK'lar ve derneklerden Mehmetçiğe destek
Önünde seyreden araç yayaya yol verince duramayarak kaza yaptı
YEREL HABERLER Önünde seyreden araç yayaya yol verince duramayarak ...
"Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" çalışması yapıldı
YEREL HABERLER "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X