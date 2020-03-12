Tarih dersini Ertuğrul Gazi Türbesinde işlediler

Bilecik'te Ertuğrul Gazi Lisesi öğrencileri okul dışı eğitim programı kapsamında tarih dersinin Ertuğrul Gazi Türbesinde işlediler.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan "okul dışı öğrenme ortamları" başlığı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen çalışmalar kapsamında tarihi mekanları dersliğe dönüştürüldü. Bu kapsamında Ertuğrulgazi Lisesi 500 son sınıf öğrencisi Tarih Öğretmeni Adile Gizer eşliğinde tarih dersinin Ertuğrul Gazi Türbesinde işlediler.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.