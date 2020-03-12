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AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı belli oldu

İHA

Bilecik'in Osmaneli ilçesinden mevcut AK Parti İlçe Başkanının istifasının ardından yerine geçen isim belli.

AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı belli oldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinden mevcut AK Parti İlçe Başkanının istifasının ardından yerine geçen isim belli.
AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde partilerinden istifa etmişlerdi. Bunun üzerine Yılmaz'ın yerine Şaban Güdem atandı.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık atama sonrası yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızda yaptığımız istişareler ve görüşler sonucunda Osmaneli İlçe Başkanımız Şaban Güdem olmuştur. Osmaneli ilçemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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