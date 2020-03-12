Başkan Soydan'ın İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü mesajında, "‘Korkma’ diye başlayan mısralar hem gurur, hem umut, hem de güven vermektedir" dedi.

Soydan, mesajında, "İstiklal Savaşı’nda da Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kenetlenerek bir var olma mücadelesi veren halkımız dün olduğu gibi yarın da hiçbir tehdide boyun eğmeyecek, güvenliğimiz için ne gerekiyorsa yapmaktan kaçınmayacağız. Kurtuluş Savaşı’nda vatan toprakları işgal altındayken milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşımız, milli mücadele ruhunu ve Türk Milleti’nin vatan sevgisini en güzel biçimde anlatmaktadır. Mehmet Akif Ersoy 99 yıl önce yazdığı mısralarla Bir milletin duygularına tercüman olan İstiklal Marşı’mız bu toprakların ruhunu, bu milletin özünü yansıtması bakımından sadece bir şiir değil, aynı zamanda Türk milletinin gururudur.İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve değerli vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, İstiklal Savaşı’nda bu vatan için can veren, kanını toprağa döken tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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