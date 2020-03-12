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Halkın dilinden İstiklal Marşı İstiklal Marşı'nın kabulü 99'uncu yılı için hazırlanan klip duygulandırdı Bu klipte şehit babasının yanı sıra 7'den 70'e herkes yer aldı

İHA

Bilecik'te İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel hazırlanan klip duygulandırırken, klipte

Halkın dilinden İstiklal Marşı İstiklal Marşı'nın kabulü 99'uncu yılı için hazırlanan klip duygulandırdı Bu klipte şehit babasının yanı sıra 7'den 70'e herkes yer aldı

Bilecik'te İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel hazırlanan klip duygulandırırken, klipte
şehit babasının yanı sıra 7'den 70'e herkes yer aldı.
Bilecik'in Gölpazarı İlçe Belediye Başkanlığı tarafından İstiklal Marşı'nın kabulü 99'uncu yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel bir klip hazırlandı. 'Halkın Dilinden İstiklal Marşı' adlı verilen klipte anaokulu öğrencisinden, lise öğrencisine, polis memurdan, jandarmaya, sağlık görevlisinden veterinere, pazarcı esnafından ilçe esnafına, cami imamından şehit babasına, öğretmenden belediye personeline, gaziden belediye başkanına herkes görev aldı. İstiklal Marşı'nın kıtaları okuyan 7'den 70'e ilçe halkı güzel bir çalışma ortaya koyarken, klip Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in müthiş performansı ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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