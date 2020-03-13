Osmaneli'nde corona virüsü için önlemler

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, corona virüsüne karşı önlemler alınıyor.

Virüse karşı hazırlanan eylem planı hakkında konuşan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Dünyada hızla yayılan corona virüsüne karşı ilçemizde tedbirleri alıyoruz. Bilecik Sağlık Müdürlüğü ve Osmaneli Devlet Hastanesi ile birlikte ilçemizde yürütülen çalışmalar okullarımız öncelikli olarak başladı. Yarından itibaren okulların tatil olması ve benzeri tedbirler nedeniyle; önlemler cami ve toplu yaşanılan yerlerde alınmaya devam edilecek. Halkımızın tedbirlere duyarlılığı önlemler için olumlu bir ortam oluşturuyor. Osmaneli Belediyesi olarak ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.