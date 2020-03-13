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Osmaneli'nde corona virüsü için önlemler

İHA

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, corona virüsüne karşı önlemler alınıyor.

Osmaneli'nde corona virüsü için önlemler

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, corona virüsüne karşı önlemler alınıyor.
Virüse karşı hazırlanan eylem planı hakkında konuşan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Dünyada hızla yayılan corona virüsüne karşı ilçemizde tedbirleri alıyoruz. Bilecik Sağlık Müdürlüğü ve Osmaneli Devlet Hastanesi ile birlikte ilçemizde yürütülen çalışmalar okullarımız öncelikli olarak başladı. Yarından itibaren okulların tatil olması ve benzeri tedbirler nedeniyle; önlemler cami ve toplu yaşanılan yerlerde alınmaya devam edilecek. Halkımızın tedbirlere duyarlılığı önlemler için olumlu bir ortam oluşturuyor. Osmaneli Belediyesi olarak ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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