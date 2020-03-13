Türkiye Şampiyonası bu sezon yapılmayacak Amatör müsabakalara da seyirci alınmayacak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Bilecik Başkanı Nusret Tosun; "En fazla 15 yönetici ile 18’e yazılmayan 5 yedek futbolcusu tribünlere alınacaktır

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Bilecik Başkanı Nusret Tosun, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de amatör futbol müsabakalara seyirci alınmayacağı söyleyerek, "U19, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları bu sezon yapılmayacaktır" dedi.

Tosun, yaptığı açıklamada, "Yeni tip korona virüs tedbirleri ile ilgili toplanan TFF yönetim kurulumunun amatör futbolla ilgili kararlar almıştır. Bu kararlar Bölgesel Amatör Lig müsabakaları statüde belirtilen haliyle oynanmaya devam edilecektir. Bu müsabakalar seyircisiz olarak oynanacak olup, tribünlere kesinlikle seyirci alınmayacaktır. Her iki takımın en fazla 15 yönetici ile 18’e yazılmayan 5 yedek futbolcusu tribünlere alınacaktır.İllerimizde büyükler kategorisinde yerel olarak oynanan Süper Amatör, 1 ve 2'inci Amatör Ligler ile U19 1 ve U19 2'inci Amatör Ligler oynanmaya devam edecek olup bu müsabakalar seyircisiz oynanacaktır. Bu müsabakalara kaç yönetici gireceği Futbol İl Temsilcilikleri tarafından belirlenecektir.U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 kategorilerinde altyapı liglerinin tamamında yerel müsabakalar oynanmayacaktır. U19, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları bu sezon yapılmayacaktır. Deplasmanlı olarak oynanacak olan U14 ve U13 Altyapı Gelişim Ligleri bu sezon oynanmayacaktır" dedi.

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