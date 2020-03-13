Bozüyük’te uyuşturucuya geçit yok

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik çalışma kapsamında başarılı çalışmalara imza atan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bursa’dan Bozüyük’e 16 AHY 678 plakalı araçla uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler kısa sürede aracı yakaladı. Araçta yapılan aramalarda 55 adet Ecstacy, plastik şeker kutusu içerisinde kırık parçalar ve toz halinde Ecstacy, 6,63 gram Metamfetamin, 1,04 gram Bonzai ve 1 adet Cam Bong, ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler B.C.Ş., C.E. ve E.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

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