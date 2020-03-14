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Bayırköyspor'dan hakem ve Disiplin Kurulu kararlarına tepki Bayırköyspor Başkanı Okan Kızmaz; "Biz sadece emeğe saygı istiyoruz" "Bana 15 gün, 1308 Osmaneli Belediyespor antrenörüne uyarı" "Maç günü değiştirdiniz, bari aynı saate koysaydınız"

İHA

Bayırköyspor Başkanı Okan Kızmaz, son günlerde hakemler ve Disiplin Kurulu tarafından kararlar verdiği iddia ederek, "Emeğe saygı gösterin biraz saygı" dedi.

Bayırköyspor'dan hakem ve Disiplin Kurulu kararlarına tepki Bayırköyspor Başkanı Okan Kızmaz; "Biz sadece emeğe saygı istiyoruz" "Bana 15 gün, 1308 Osmaneli Belediyespor antrenörüne uyarı" "Maç günü değiştirdiniz, bari aynı saate koysaydınız"

Bayırköyspor Başkanı Okan Kızmaz, son günlerde hakemler ve Disiplin Kurulu tarafından kararlar verdiği iddia ederek, "Emeğe saygı gösterin biraz saygı" dedi.
Bilecik 1. Amatör Lig'in lideri Bayırköyspor Başkanı Okan Kızmaz, kulüplerinin başarılarını bazı kesimler tarafından hazmedilemediği iddia etti. Disiplin Kurulu'nun kararları "Evlere şenlik" olarak adlandıran Kızmaz, "Şimdi bu hafta oynanacak Bileciksporİçköyspor maçının bugün saat 15:30'da oynanması gerekiyordu. Program öğle açıklandı. Ne olduysa kimsenin haberi olmadan bu maç pazar gününe alındı. Anlarım son haftalara girildi, bu iki takım bizim şampiyonluk yolunda rakiplerimiz. Ama maçı aynı saatte oynatın, bunun usulü budur. Bizim maçımız Söğüt'te saat 14.30’da, Bilecikspor maçı 15:30'da pazar günü" dedi.
"Biz sadece emeğe saygı istiyoruz"
Kızmaz, açıklamasında, Disiplin Kurulu'nda bazı takımlarını kolladığını iddia ederek, "Şimdi gelelim Disiplin Kuruluna. Türkiye'nin her yerinde kırmızı kart cezası 2 maçtır en az. Futbolcu küfür etmişse, hakeme vurmuştur bunun cezalarını üstüne eklenir. Bilecikspor1308 Osmaneli Belediyespor maçında Yasin Eroğlu arkadaşımız rakibine vuruyor, hakem direk kırmızı kart gösteriyor. Buna Disiplin Kurulu 1 maç ceza veriyor. Niye 2 hafta verse bizim maçımızda oynayamayacak. 2 hafta sonra biz Bilecikspor ile Bilecik'te karşı karşıya geldik. Bileciksporlu bir futbolcu maçı canlı yayın veren yerel siteden görüntülerinde de mevcut, bizim oyuncumuzun suratına vuruyor. Hakem faul verip sarı kart gösteriyor. Sonra sinirlenip topa vuruyor, ikinci sarı kart vermiyor. Ben de hem başkan hem de yönetici sıfatıyla yedek kulübesinden itiraz ettim. Maçın hakemi bana kırmızı kart verdi. Bana 15 gün ceza verilirken, bu hafta oynadığımız 1308 Osmaneli Belediyespor maçında yine bir pozisyon sonrası 1308 Osmaneli Belediyespor antrenörü Çağlar Bozkıran'a uyarılması veriliyor. Direk kırmızı kartın cezası Türkiye'nin her yerinde 2 maçtır. Biz küçük bir belde takımıyız. Her gün futbolcularımız alın teri döküyorlar. Biz sadece emeğe saygı istiyoruz. Yapmayın bunları kendi itibarınızı kaybediyorsunuz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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