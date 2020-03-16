Bilecik'te benzinlik yanında çıkan yangın benzinliğe sıçradı Ekipler alevlerin benzinlik deposuna sıçramaması için seferber oldu

Bilecik'te bir benzinlik yanındaki bahçede çıkan yangın benzinliğe sıçrarken, itfaiye ekipleri yangının yakıtların bulunduğu depolar bölümüne sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Alınan bilgilere göre; BilecikBozüyük karayolu üzerinde Kurtköy Kavşağı Demirköy girişinde bulunan CanCem Ö. kardeşlere ait bir benzin istasyonunun yanında bulunan bahçede henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa südre benzinlik yanındaki restoran bölünene kısmına sıçradı. Alevler restoran ve yanında bulunan birkaç yeri etkisi altına alırken, yangına Bilecik, Bozüyük, Pazaryeri belediyelerine bağlı çok sayıda itfaiye müdahale etti. Yangının benzinliğin depo kısmına sıçramaması için tüm ekipler seferber olurken, BilecikBozüyük karayolu kontrollü bir şekilde veriliyor.

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