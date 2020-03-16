Bilecik'te akaryakıt istasyonunda yangın



Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te, akaryakıt istasyonundaki lokantada çıkan yangın, idare binasına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla akaryakıt depolarına sıçramadan söndürüldü.

Bilecik- Bozüyük yolunun 15'inci kilometresinde akaryakıt istasyonunda, 2 katlı lokantada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek akaryakıt istasyonunun idari binasına da sıçradı. Olay yerine Bilecik, Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt'ten çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederken, yangın pompa ve akaryakıt depolarına sıçramadan söndürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2020-03-15 23:49:49



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