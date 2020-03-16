Bilecik’te konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2020 şubat ayında, 2019 şubat ayına göre yüzde 79,8 oranında artarak 302 adet oldu.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te 2020 şubat ayında konut satışlarının 132 adedi İlk defa (ilk el satış), 170 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 302 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 565 oranında artarak 133 adet, diğer satışlar ise yüzde 14,2 oranında artarak 169 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 133 konutun 67 adedi ilk satış, 66 adedi ise ikinci el satış oldu.

Öte yandan, Türkiye’de 2020 Şubat ayında 118 bin 753 konut satıldı.

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