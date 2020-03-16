Bilecikspor kazanması bildi

Bilecikspor zorlu rakibi Bozüyük İçköyspor'u 2'si penaltıdan olmak üzere bulduğu 3 golle kazanması bildi.

Bilecik 1. Amatör Ligin 22'inci haftasında 52 puanla lige ikinci sırada yer alan Bozüyük İçköyspor ile 51 puanla ligde üçüncü sırada yer alan Bilecikspor, Bilecik Edebali Stadı'ndan karşı karşıya geldi. Korona virüsü sebebiyle seyircisiz oynana maçın 28'inci dakikasında ev sahibi Bilecikspor Yasin Eroğlu ile bulduğu golle 10 öne geçti. Maçın 43'üncü dakikasında gelişen bir Bozüyük İçköyspor atağında İbrahim Şenel durumu 11'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu.

Maçın ikinci yarısına atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 58'inci dakikasında bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Tayfun Yalçın topu filelere göndererek, durumu 21'e getirdi. Bu golden 5 dakika sonra Bilecikspor bir penaltı atışı daha kazandı. Topun başına yine Tayfun Yalçın geçerken topu filelere göndererek, kendisinin ikinci takımın üçüncü golünü kaydetti. Maçın 90'ncı dakikasında gelişen bir Bozüyük İçköyspor atağında Kamuran Bedevi topu filelere göndererek, durumu 32'ye getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skoru da oldu. Bilecikspor bu galibiyet ile puanını 54'e çıkararak ikincim sıraya yükseldi. Bozüyük İçköyspor ise; 52 puanda kalarak ligde dördüncü sıraya geriledi.

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