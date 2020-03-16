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Bilecik'te 12 köye 13 bin fidan dağıtıldı.

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gölpazarı’na bağlı 12 köydeki çiftçilere aşılı 13 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı. Önümüzde günlerde diğer köylere fidan dağıtımı yapılacağı öğrenilirken, bazı köylerin ise fidan dağıtımı güz döneminde yapılarak çiftçilerin destekleneceği söylenildi.

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