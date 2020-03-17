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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu adına kulüp başkanlarına sertifika verildi ASKF Bilecik Başkanı Nusret Tosun; "Devletten amatör spor kulüplerine yardım bekliyoruz" Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu; "Bakanlığımız maddi yardım olarak değil, ayni Yardım olarak net bir duruş sergiliyor"

İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu adına Bilecik'te faaliyet gösteren amatör spor kulüp başkanlarına ve derneklere sertifikaları verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu adına kulüp başkanlarına sertifika verildi ASKF Bilecik Başkanı Nusret Tosun; "Devletten amatör spor kulüplerine yardım bekliyoruz" Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu; "Bakanlığımız maddi yardım olarak değil, ayni Yardım olarak net bir duruş sergiliyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu adına Bilecik'te faaliyet gösteren amatör spor kulüp başkanlarına ve derneklere sertifikaları verildi.
Bilecik Gençlik Merkezi toplantı salonundan gerçekleştirilen sertifika törene Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Bilecik Başkanı Nusret Tosun, Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yeşer Karabulut ile Bilecik il genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ve dernek başkanları katıldı.

"Devletten amatör spor kulüplerine yardım bekliyoruz"
Program öncesi açılış konuşması yapan ASKF Bilecik Başkanı Nusret Tosun, seyircisiz oynanan müsabakalarda emniyet yetkilerinin sıkıntıya sokmamalarını rica ederek, "Öncelikle ülke genelinde korona virüsü nedeniyle Türkiye'deki tüm müsabakalara seyirci yasağı geldi. TFF tarafından gönderilen kurallara uymanızı rica ediyorum. Amatör sporda için gerçekten çok emek harcıyorsunuz. Gecenizi gündüzüne katarak, takımlarınızı bir yerlere getirmeye çalışıyorsunuz. Manevi değeri sizler verirken, bizlerde devletten amatör spor kulüplerine yardım bekliyoruz. Neslihan Leblebicioğlu müdürümüz sizlerde bizlerin taleplerini bakanımıza iletirseniz memnun oluruz. Şimdi belediyelerin mücavir alan içinde yer aldığı yerlerde bulunan amatör kulüplere maddi yardım sağlıyorlar. Ama maalesef diğer tarafta köy takımlarımız var Karaköy, Kınık, Demirköyspor gibi. Bu kulüplerimiz belediyelerden yardım alabiliyorlar" dedi.

"Bakanlığımız maddi yardım olarak değil, ayni yardım olarak net bir duruş sergiliyor"
Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, maddi yardımlarının belediyeler tarafından verildiği, bakanlıklarının yardımlara sınırlama getirdiğini söyleyerek, "Yerelde değil genelde aynı ama bakanlıkta bazı tedbirler almak zorunda. Bunu maddi yardım olarak değil, ayni (malzeme) yardım olarak net bir duruş sergiliyor. Bize ayni yardım yapılabilmesi için gönderilen ücretler, ayni olarak yani malzeme alarak kullanılabileceği yönünde bize kesin talimat ar geldiği için biz nakit yardımda bulunamıyoruz. Hiç bir şüpheniz olmasın 2 senedir yardım yapılamamasının sebebi de şu bakanlıklarımız genel olarak 2019 yılını tasarruf yılı ilan ettiği için tesislerimizde bile yeterli kadar yatırım yapılamadı. Şuanda 2020 yılı yatırımları ile Bilecik Edebali Stadı birinci sırada. Şuanda projelendirme aşamasında" dedi.
"Son yıllarda malzeme yardımı bile gelmiyor"
Bunun üzerine söz alan ASKF Başkanı Nusret Tosun, "Ondan şüphemiz yokta, geçmiş yıllarda bakanlık bünyesinde bütün kulüplerimize eşofman, yağmurluk, ayakkabı, çantasına kadar güzel bir yardım gönderilmişti, Bakanlık nezdinde. Ama son yıllarda o da gelmiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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