Zirai don tehlikesine dikkat

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Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçileri zirai don tehlikesine karşı uyardı.

Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "18 Mart günün ile 20 Mart cuma günün saat 09:00 kadar ilimizde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Zirai faaliyette bulunan çiftçilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

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