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Ekmek teknesine içindeki malzemelerle birlikte el koydular Bozüyük'te 35 yıldır meydanlarda seyyar satıcılık yaparak ailesini geçindiren vatandaştan CHP'li belediyeye partizanlık suçlaması "AK Parti üyesi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında ve destekçisi olduğum için bu bana yapıldı" "Devletimizin bana yapılan bu haksızlığa karşı gerekli işlemleri yapacağını biliyorum, beni davamdan uzaklaştırmaya çalışanlar bunu başaramayacaklar”

İHA

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 35 yıldır meydanlarda seyyar satıcılık yaparak ailesini geçindiren vatandaş, ekmek teknesi partizanlık sebebi ile belediye yetkilileri tarafından içindeki malzemeler ile birlikte elinden alındığını iddia etti.

Ekmek teknesine içindeki malzemelerle birlikte el koydular Bozüyük'te 35 yıldır meydanlarda seyyar satıcılık yaparak ailesini geçindiren vatandaştan CHP'li belediyeye partizanlık suçlaması "AK Parti üyesi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında ve destekçisi olduğum için bu bana yapıldı" "Devletimizin bana yapılan bu haksızlığa karşı gerekli işlemleri yapacağını biliyorum, beni davamdan uzaklaştırmaya çalışanlar bunu başaramayacaklar”

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 35 yıldır meydanlarda seyyar satıcılık yaparak ailesini geçindiren vatandaş, ekmek teknesi partizanlık sebebi ile belediye yetkilileri tarafından içindeki malzemeler ile birlikte elinden alındığını iddia etti.
Hasan Tunç (63) isimli vatandaş, 35 yıldır ilçe meydanında kendine has tekerlekli seyyar barakasıyla ekmeğini kazanmaya çalışıyordu. Yaklaşık bir yıl önce de Kasımpaşa Camii önünde geçtiğimiz dönemki belediye yönetimi tarafından oluşturulan özel kabinlerde kendisine yer gösterildi. Ancak geçtiğimiz gün gece saatlerinde Hasan Tunç’un kabinine belediye ekiplerince el konuldu. İçindeki malzemeleriyle birlikte kaldırılan kabinine ulaşmak isteyen vatandaş, belediye yetkilileri ve CHP’li Belediye Başkanı M.Talat Bakkalcıoğlu’ndan bir cevap alamadığını iddia etti. Bunun üzerine konuyla ilgili olarak İlçe Kaymakamlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Cumhurbaşkanlığına CİMER üzerinden bir dilekçe yazdı.

Vatandaştan CHP'li belediyeye partizanlık suçlaması
35 yıldır seyyar satıcılık yaparak ekmeğini kazanan Hasan Tunç, başına gelenlerin tamamıyla siyasi bir komplo olduğunu savundu. Hasan Tunç, “Ben 35 yıldır ekmeğimi buradan kazanıyorum. Kendim AK Partinin bir üyesi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında ve destekçisiyim. Seyyar barakama AK Parti bayrağı astım diye bir iki defa CHP İl Genel Meclis üyeleri tarafından uyarıldım. Ancak ben davamdan vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Son olarak satış yaptığım ekmek kapım olan kabinimin niçin kaldırıldığını sormaya gittiğimde belediye yetkilileri bana aynı imada bulundular. Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu ile görüşmek istememe rağmen kendisi benimle görüşmek istemediğini söyledi. Ben bu konuyla alakalı tüm resmî başvurularımı yaptım. Devletimizin bana yapılan bu haksızlığa karşı gerekli işlemleri yapacağını biliyorum. Beni davamdan uzaklaştırmaya çalışanlar ekmek teknemi elimden alarak bunu başaramayacaklar.” dedi.
Bu arada, Bozüyük Belediyesi ilgilileri, İHA'nın konuyla ilgili açıklama taleplerini cevapsız bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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