Osmaneli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

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Bilecik’in Osmaneli ilçes merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza büründü.

Osmaneli ilçesinde gece saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur yağışı, bu sabah saatlerinde etkisini artırdı. İlçe merkezinde yağmur yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Osmaneli’nin yüksek rakımlı Ağlan, Oğulpaşa, Boyunkaya ve Adliye köyleri başta olmak üzere birçok yerde kar yağışı devam ediyor.

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