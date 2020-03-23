Başarılı öğretmenden 2 yeni kitap daha

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi’nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak görev yapan Hakan Yandım, 7. ve 8. kitaplarını yayınladı.

Yandım'ın son olarak yayınladığı Bilgisayar Öğrenmenin Kısayolu serisi yüzlerce eğitim kurumunda kaynak kitap olarak kullanılmış ve alanında en çok satılan kitap olma başarısını elde etmişti. Hakan Yandım yayınladığı iki yeni kitap ile yazarlık serüvenini sürdürüyor. Başarılı eğitimci yazarın son kitapları “İleri Excel Öğrenmenin Kısayolu” ile “Yöneticiler ve Çalışanlar için Outlook Öğrenmenin Kısayolu” okuyucu ile buluştu.

Hakan Yandım, 2019 yılında 72 ülkeden başarılı öğretmenlere verilen küresel öğretmen ödülüne layık görülmüştü. Ardından uluslararası EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) konferansında yetişkin eğitimi ve EPALE ile ilgili ülkemizi temsilen İngilizce sunum yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilen başarılı öğretmen geçtiğimiz yıl Ankara’da yapılan Öğretmenler Günü programlarına katıldı.

Kitap hakkında daha detaylı bilgi edinmek için www.ileriexcel.web.tr web sayfasının ziyaret edilebileceği açıklandı.

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