Bilecik'te trafik kazası, 4'ü hafif 5 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bilecik'te trafik kazası, 4'ü hafif 5 kişi yaralandı

İHA

Bilecik'te iki otomobilin kafa kafa çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü hafif 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası, 4'ü hafif 5 kişi yaralandı

Bilecik'te iki otomobilin kafa kafa çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü hafif 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesinden Beşiktaş Mahallesine seyir halindeki Erol Türkkan idaresindeki 34 KV 5419 plaka otomobil ile karşı şeritte seyir halinde bulunan Mehmet Ceylan idaresindeki 11 AAN 217 otomobil cadde üzerinde kafa kafa çarpıştılar. Kazada 11 AAN 217 otomobil içinde yolcu olarak bulunan Semra Ceylan (24) yaralandı.Yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayrıca, aynı araçta bulunan Demet Ceylan (30), Buglem Naz Ceylan (3), Alperen Can Ceylan (9), Egemen Poyraz Ceylan (5) kazayı hafif yaralarla atlatırken, yaralılar olay yerinde tedavi edildi.
Öte yandan araçlar çekici yardımı ile kaza yerinden çekilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fırınlardaki ekmek satışları yüzde 30 arttı Vatandaşlar ekmeği bakkal ve market yerine fırınlardan almaya başladı Ne kadar az temas o kadar sağlıklı düşüncesi ise fırınlara akın ediliyor
YEREL HABERLER Fırınlardaki ekmek satışları yüzde 30 ...
Başarılı öğretmenden 2 yeni kitap daha
YEREL HABERLER Başarılı öğretmenden 2 yeni kitap daha
Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı
Evde yapılan toplu mevlit polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Evde yapılan toplu mevlit polisi alarma geçirdi
Bilecikliler 3 gün boyunca sağlık çalışanları için balkonlara çıktı
YEREL HABERLER Bilecikliler 3 gün boyunca sağlık çalışanları için ...
Belediye korona virüse karşı 24 saat hizmet verecek kriz masası oluşturdu
YEREL HABERLER Belediye korona virüse karşı 24 saat hizmet verecek ...
Bilecik'te acemi askerler gözlem altına alındı Bilecik Valiliği, korona virüsüne karşı acemi askerlerle ilgili tüm tedbirlerin alındığını açıkladı
YEREL HABERLER Bilecik'te acemi askerler gözlem altına ...
Bilecik’te acemi askerleri zabıta nizamiyeye teslim etti Askerler, sağlıkçıların gelmediği gerekçesiyle bir süre içeri alınmadı
YEREL HABERLER Bilecik’te acemi askerleri zabıta nizamiyeye teslim ...
(Görüntülü) Bilecik'te acemi askerlere sağlık kontrolü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bilecik'te acemi askerlere sağlık ...
Bilecik'te 3500 acemi asker sağlık kontrolünden geçirildi
YEREL HABERLER Bilecik'te 3500 acemi asker sağlık kontrolünden ...
Gölpazarı'nda sokaklar Korona virüsüne karşı dip köşe yıkandı
YEREL HABERLER Gölpazarı'nda sokaklar Korona virüsüne karşı dip köşe ...
Bozüyük Belediyesi çalışanlarından 'evde kal' çağrısına destek
YEREL HABERLER Bozüyük Belediyesi çalışanlarından 'evde kal' ...
İşaret diliyle korona virüs kuralları anlatıldı
YEREL HABERLER İşaret diliyle korona virüs kuralları anlatıldı
Sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Sokak hayvanları unutulmadı
Vali Şentürk, Korona virüs operasyon merkezini gezdi
YEREL HABERLER Vali Şentürk, Korona virüs operasyon merkezini gezdi
BŞEÜ personeline evden çalışma izni
YEREL HABERLER BŞEÜ personeline evden çalışma izni

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X