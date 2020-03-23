Bilecik'te trafik kazası, 4'ü hafif 5 kişi yaralandı

Bilecik'te iki otomobilin kafa kafa çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü hafif 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesinden Beşiktaş Mahallesine seyir halindeki Erol Türkkan idaresindeki 34 KV 5419 plaka otomobil ile karşı şeritte seyir halinde bulunan Mehmet Ceylan idaresindeki 11 AAN 217 otomobil cadde üzerinde kafa kafa çarpıştılar. Kazada 11 AAN 217 otomobil içinde yolcu olarak bulunan Semra Ceylan (24) yaralandı.Yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayrıca, aynı araçta bulunan Demet Ceylan (30), Buglem Naz Ceylan (3), Alperen Can Ceylan (9), Egemen Poyraz Ceylan (5) kazayı hafif yaralarla atlatırken, yaralılar olay yerinde tedavi edildi.

Öte yandan araçlar çekici yardımı ile kaza yerinden çekilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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