BBP Bilecik İl Başkanından ilginç teklif

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bilecik İl Başkan Murat Önal, 2020 yılında 5 siyasi partiye ayrılan 419 milyon lira paranın vatandaşlara pay edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2020 yılı bütçesi hazırlandı. Bütçede, siyasi partilerin alacağı yardımlara ilişkin detaylara da yer verildi.Buna göre; Meclis'te grubu bulunan 5 siyasi partiye, toplam 419 milyon lira yardım verilecek. Genel seçimlerde barajı aşarak Meclise girmeye hak kazanan siyasi partiler, her yıl hazineden belli bir miktarda yardım aldığı söyleyen BBP Bilecik İl Başkan Murat Önal, bu paranın işinden gücünden olan vatandaşlarımıza pay edilmesini istedi.

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