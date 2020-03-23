Bozüyük Emniyeti vatandaşın yardımına koşuyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstündekiler ile kimsesiz yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçlarını İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri karşılıyor.

Korona virüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından risk grubunda bulunan 65 yaş grubu ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sağlıkları için sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından başlatılan Vefa Sosyal Destek Grubu uygulaması Bozüyük’te de hayata geçti.

Tedbirlerin arttırıldığı Bozüyük’te, polis ekipleri 155 hattına gelen yardım çağrıları üzerine vatandaşların yardımına koşuyor. Evlerinden çıkmamaları istenen vatandaşlar tarafından çağrı merkezine gelen talepler, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek değerlendiriliyor. Evlerine kapanan yaşlıların market alışveriş siparişleri ve ilaç talepleri başta olmak üzere diğer ihtiyaçları da polis ekiplerince karşılanıyor. İhtiyaç sahipleri Vefa Destek Grubuna 112, 155 ve 156 nolu telefonlardan yardım talebinde bulunabiliyor.

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