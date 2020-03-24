Bozüyük’te kırmızı ışıklara ‘evde kal' yazıldı

Bozüyük’te ilçe merkezindeki tüm trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara ‘evde kal' yazısı yazıldı.

Belediye ekipleri ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarında bulunan sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara ‘evde kal’ yazısı yazdı. İlçenin merkezine yerleştirilen dijital saat ve derece göstergesine de ‘ evde kal’ yazısı yazılarak vatandaşlar uyarılıyor. Bozüyük’te ayrıca gün boyu sık aralıklarla yapılan sesli anonslarda da vatandaşlara ‘evde kal’ çağrısı yapılıyor. Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlara “Evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için, hayati derecede önemlidir” denilen anonslarda “Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınız” ifadeleri kullanılıyor.

Küresel salgının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacı ile sinyalizasyonlara yazılan ‘evde kal’ yazıları vatandaşların ve sürücülerin dikkatinden kaçmadı. Konunun önemli olduğunu belirten vatandaşlar, ‘evde kal’ çağrılarını desteklediklerini dile getirdi.

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