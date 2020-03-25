Trafik ışıklarından `evde kal´ çağrısı

Fatma Savaş İNAL/BOZÜYÜK(Bilecik),(DHA)BİLECİK´in Bozüyük ilçesinde, koronavirüse karşı trafik ışıkları ile dijital platformlara yansıtılan `evde kal´ yazısı ile vatandaşlar uyarılıyor.
Bozüyük Belediyesi koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan `evde kal´ çağrılarına kırmızı ışıkla destek verdi. Belediye ekipleri ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarında bulunan sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara `evde kal´ yazısını yansıttı. İlçenin merkezine yerleştirilen dijital saat ve derece göstergesine de `evde kal´ sloganıyla uyarılar yapıldı. Bozüyük´te gün boyu "Evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için, hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınız" anonsları yapılıyor.
DHA-Genel Türkiye-Bilecik / Bozöyük Fatma Savaş İNAL
2020-03-25 11:30:12
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