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Bayırköy'de tüm sokaklar dezenfekte edildi

İHA

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde tüm sokaklar Korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Bayırköy'de tüm sokaklar dezenfekte edildi

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde tüm sokaklar Korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
Bayırköy Belediyesine bağlı ekipler tüm sokaklar Korona virüsüne karşı dezenfekte etti. Konu hakkında ve beldede kurulan Bayırköy Vefa Sosyal Destek Grubu hakkında açıklama yapan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Beldemizdeki Korona virüs ile mücadele kapsamında cadde ve sokaklarımız biyosidal ürünlerle düzenli aralıklarla dezenfekte edilmektedir. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının yasaklanması üzerine, oluşturulan Bayırköy Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlar için göreve başladı. Görevliler,Beldemizdeki 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini ziyaret ederek ihtiyaçlarını ve isteklerini not etti. Daha sonra alışveriş yapan ekipler, vatandaşlara ürünlerini teslim etmektedirler" dedi.

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