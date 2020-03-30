Mekanik ilaçlama pompasını belediyeye bağışladı

Bilecik'te bir vatandaş, belediyeye mekanik ilaçlama pompasını bağışladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan Korona virüs Covid19 ile mücadele çalışmaları kapsamında Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri gecesinin gündüzüne katarak çalışmalarına devam ediyorlar. Bu kapsamda şehrin bir çok noktasında dezenfekte çalışması ekiplerini bir vatandaştan anlamlı bağış geldi. Mustafa Sucu adlı vatandaş ihtiyaç fazlası olarak deposunda bulunan pulverizatör mekanik ilaçlama pompasını Korona virüs Covid19 ile mücadele kapsamında belediyemize bağışladı. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, Mustafa Sucu'ya Korona virüs Covid19 ile mücadelemizde bize sağladığı katkı için teşekkür etti.

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