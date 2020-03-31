Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2020 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te ihracat arttı, ithalat azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik'te 2020 Şubat ayı, 2019 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 33,8 artarak 9 milyon 39 bin dolar, ithalat ise yüzde 8,8 azalarak 2020 Şubat ayında 3 milyon 88 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3, ithalat yüzde 9,8 arttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.