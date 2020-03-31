Bilecik'te Psikososyal Destek Hizmet Birimi hizmete başladı

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Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, Psikososyal Destek Hizmet Birimi hizmete başladığını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız yaşanılan bu süreçte evde kalma sürecinde sevdiklerinize ailenize ve çocuklarınıza destek olmak için kaygılarınızla baş etmede güçlük yaşıyorsanız. Çocuğunuza Korona virüsü Covid19'u anlatmakta zorluk yaşıyorsanız, kendinizi daha iyi hissetmek için Psikososyal destek hattını haftanın 7 günü 08.3017.30 saatleri arasında arayabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan destek hattının telefonu 02282122030 ve 02282121014 numaralı telefonlardan 129012911292 tuşlayarak ulaşılabileceği bildirildi.

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