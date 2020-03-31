O süre 2 ay uzadı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, tütün mamulleri ve alkollü içki satan işyerlerinin süre uzatım başvuru tarihini 2 ay ötelendiğini söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Sonu çift rakamla biten yıllarda, tütün mamulleri ve alkollü içki satma belgesi olan işyerlerinin süre uzatım işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Bu bağlamda işyerlerinin Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre uzatım bedelini bankaya yatırmaları ve süre uzatım işleminin yapıldığının yetkili merci tarafından belge üzerinde gösterilmesi gerekmektedir. Ancak bilindiği üzere yurt genelinde Korona virüsle mücadele kapsamında çeşitli tedbirler uygulanmakta olup; bu çerçevede virüsü yayılmasının önlenmesi amacıyla, bakanlığımızca belgelendirilen işyerleri dahil olmak üzere, çoğu umuma açık işyeri kapatılmış veya faaliyetleri kısıtlanmış, vatandaşlarımızın ise sosyal etkileşimlerini minimuma indirmesi tavsiye edilmiştir. İşyeri sahiplerinden gelen talepler ve yurt genelinde uygulanan Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, hem vatandaşlarımızın sosyal etkileşiminin azaltılması hem de alınan tedbirler nedeniyle yaşanan ekonomik güçlüklerinin hafifletilmesi amacıyla, bahse konu işyerlerinin süre uzatım işlemleri kapsamında belge bedeli tahsil süresi 2 ay uzatılarak 31 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verdi.

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