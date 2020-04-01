TÜGVA Bilecik Özel Eğitim Okulu temsilcilerinden anlamlı ziyaret

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik Özel Eğitim Okulu temsilcileri Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

TÜGVA Bilecik Özel Eğitim Okulu temsilcileri Vali Şentürk'ü ziyaretleri sonrası Korona virüsü Covid19 mücadele kapsamında gecesinin gündüzüne katan sağlık görevlilerine teşekkür için Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin'i makamında ziyaret etti. Buradan Bilecik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Üçkardeş ziyaret eden okulu temsilcileri tüm hastane çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler. Ziyaretler sırasıyla AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, TÜGVA Bilecik İl Temsilcisi İbrahim Aydoğar ziyaret ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.