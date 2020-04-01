Ketenlik köyündeki 14 günlük karantina sona erdi Köy Muhtarı Selim Kıra; "Karantina süreci boyunca sağlık çalışanlarımız köylülerimiz ile yakından ilgilendiler"

Bilecik'te Korona virüs Covid19 teşhisi ile hayatını kaybeden 44 yaşındaki Saniye Kan'ın nüfusunun kayıtlı olduğu köyde başlatılan 14 günlük karantina süresi sona erdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı 28 nüfuslu Ketenlik Köyü 18 Mart günü tedbir amaçlı karantinaya alınırken, 1 Nisan'a kadar köye giriş çıkışlar durdurulmuştu. Bu süre zarfından köyde herhangi bir bulguya rastlanmazken köy normale hayatına döndü. Konu hakkında İHA muhabirine açılama yapan Ketenlik Köyü Muhtarı Selim Kıra, bugün itibariyle köyde hayatın normale döndüğünü söyleyerek, "Köyümüz için tedbir amaçlı uygulanan 14 günlük karantina süreci bugün itibariyle sona ererken köyde hayat yeniden normal akışına döndü. Karantina süreci boyunca sağlık çalışanlarımız köylülerimiz ile yakından ilgilendiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Köyümüzde karantina süreci sona erse de köylülerimiz virüs salgını nedeniyle kendi çaplarında gerekli tedbirleri alarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar” dedi.

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