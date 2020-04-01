Pazaryeri'nden dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlükleri, belediye olarak başlatılan Korona virüs Covid19 önlem tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları ilk günden itibaren devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Pazaryeri Belediyesi çalışanı Veteriner Hekim Ömür Çelik, Korona virüs Covid19 ilk çıktığı andan itibaren teyakkuz halinde olduklarını belirterek, "Tüm kamu kurumları, camiler, toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, duraklar, banka ve ATM'ler, asansör bulunan tüm binaların asansörleri, özel yurtlar ve Pazaryeri halkına hizmet veren tüm esnafımızın iş yerleri insan sağlığına zararlı olmayan alkol bazlı ve hidrojen peroksit gümüş koloit karışımlı dezenfektanlar ile dezenfekte edilmiştir. İlçemizde çok şükür bir vaka görülmemiştir. Ülke olarak bu sıkıntıyı atlatana kadar ilçemizde herhangi bir sorun oluşmaması için 7/24 hizmetindeyiz" dedi.

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