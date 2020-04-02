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Küçük bir atölyede yüzlerce maske ve bone diktiler Girişimci kadınlar tarafından dikilen maske ve boneler hastaneye teslim edildi

İHA

Küçük bir atölyede yüzlerce maske ve bone diktiler Girişimci kadınlar tarafından dikilen maske ve boneler hastaneye teslim edildi

Bilecik'te Korona virüs Covid19'a karşı mücadeleye büyük önem veren Osmaneli İlçe Belediyesi maske ve bone imalatı yaparak Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine bıraktılar.
Korona virüs Covid19'a karşı mücadeleye büyük önem veren ve 24 saat halkın hizmetinde olan Osmaneli Belediyesi, Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim merkezimizde ürettiğini maske ve boneleri Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Yaşar’a teslim etti.

"Sağlık personeline teşekkür ederek her zaman yanlarında olduklarını ifade ettik"
Maske ve bonelerin Tufan giyim desteği ile ilçedeki kadın girişimciler tarafından imal edildiğini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Maske ve bonelerin bugün teslim ettik. Sağlık personeline teşekkür ederek her zaman yanlarında olduklarını ifade ettik. Bir teşekkürü de bizlere her zaman destek olan Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir’e. Devlet Hastanemizin her türlü ihtiyacına destek olan bakanımızdan ve gecesini gündüzüne katarak Korona virüs Covid19 salgınına karşı mücadele eden Başhekimimiz ve tüm sağlık personelimizden Allah razı olsun" dedi.
Öte yandan Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezinde Kübra ve Hatice Tufan kardeşlerin kurdukları küçük atölyede maske ve boneler dikildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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