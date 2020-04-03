Sporculardan duygulandıran otizm paylaşımı

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü öğrencileri Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir video hazırlarken, izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında evlerinde bulunan sporcular, otizmli bireyler için hazırladıkları video ile farkındalık oluşturdu. Hazırlanan videoda, sporcular “Okullarımız korona virüs nedeniyle tatil edildi, evlerimizden çıkamıyoruz. Otizmli olup evlerinden çıkamayan dar alanda yaşamak zorunda olanları daha iyi anladık. Bizim birbirimizden farkımız yok, çünkü hepimiz biriz" ifadelerine yer verdi. Video sosyal medyaya hızla yayılırken, izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.