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Evden çıkamayanlara online egzersiz dersi Egzersiz sonundan işaret diliyle, "Lütfen kendin ve sevdiklerin için evde kal Bilecik’’

İHA

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen aktiviteler ile "Evde Kal" kampanyasına destek sağlanırken, egzersiz dersleri belediyenin sosyal medya hesaplarından online veriliyor.

Evden çıkamayanlara online egzersiz dersi Egzersiz sonundan işaret diliyle, "Lütfen kendin ve sevdiklerin için evde kal Bilecik’’

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen aktiviteler ile "Evde Kal" kampanyasına destek sağlanırken, egzersiz dersleri belediyenin sosyal medya hesaplarından online veriliyor.
Tüm dünyayı ve Türkiyeyi etkisi altına alan Korona virüs Covid19 etkisini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen "Evde Kal" kampanyasına Bilecik Belediyesi birçok alanda düzenlediği faaliyetler ile katkı vermeye çalışıyor. Gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında yaşlılar ve gençlerin evlerinde egzersiz yapmaları için uzman eğitmenler tarafından egzersiz dersleri belediyenin sosyal medya hesaplarından online veriliyor.

"Evde kal’’ için spor egzersizleri"
Bilecik Belediyesi'nin merkez Beşiktaş Mahallesinde bulunan Kadın Spor ve Yaşam Merkezi online olarak evde kalan vatandaşlarla bir araya gelen eğitmenler Gülşah Pekince ve Hilal Kartal, egzersiz hareketlerini göstererek anlattılar. Eğitmenler Gülşah Pekince ve Hilal Kartal egzersiz sonrası vatandaşların bu zor günlerde evlerinde yapabilecekleri egzersizleri gösterip hakkında bilgi verdiklerini belirterek, hem sözlü hem de işaret diliyle, "Lütfen kendin ve sevdiklerin için evde kal Bilecik’’ mesajını verdi.
Öte yandan Bilecik Belediyesinin sosyal medya hesaplarından Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Yaşayan Şehir Müzesini sanal ortamda insanlarımızla buluşturuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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